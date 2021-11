Belgian Men Hockey League - Le Watducks remporte le match au sommet contre le Dragons

Le Waterloo Ducks, victorieux 2-0 du Dragons, a profité de son succès contre les leaders du championnat pour reprendre - provisoirement - seul la tête de la Belgian Men Hockey League, jeudi au terme de la 11e journée de Division Honneur. Les Brabançons totalisent à présent 21 unités, soit une de plus que leur adversaire du jour mais comptent aussi un match de plus.À la Drève d'Argenteuil, les Canards coachés par Jean Willems ont réussi en quelques jours un impressionnant 15/15 au niveau des points. Moribonds il y a 3 semaines, pointant à l'avant-dernière place du classement, ils ont profité de leur nouveau succès pour s'installer en tête du classement. Un but d'ouverture de Gaëtan Dykmans avant le repos (31e) et un un pc du spécialiste Victor Charlet en seconde période (59e) ont suffi. Après le match, les Brabançons restaient cependant peu satisfaits de leur prestation. Ils auront l'occasion d'à nouveau se tester contre une équipe du top dans trois jours, dimanche face à La Gantoise, qui de son côté a été contrainte au partage 4-4 au Beerschot. Les deux surprises du jour sont venues de Sint-Job-in-'t-Goor et de Molenbeek. La lanterne rouge de l'Antwerp s'est en effet relancée dans le championnat en prenant le meilleur 3-1 de Louvain, tandis que le Daring a encore un peu plus poussé l'Orée dans sa spirale négative et une 4e défaite de rang en battant les Woluwéens 5-2. Le Racing a quant à lui mis fin à la spirale positive de l'Herakles (4 succès consécutifs) en s'imposant 2-0 contre les Lierrois. Notons encore la victoire importante du Léopold 5-2 contre le Braxgata et le partage 4-4 entre le Beerschot et les Gantois de Pascal Kina. Au classement, le Watducks domine le classement à une journée de la trêve hivernale avec 21 points (1 match de plus), pour 20 au Léopold et au Dragons. Le Racing (1 match de plus) se repositionne en 4e position avec 18 unités, devant l'Herakles (17) , l'Orée et La Gantoise (16). Louvain (15), Daring (13), Braxgata (13) et Beerschot (11) composent le ventre mou de la division, tandis que l'Antwerp a relancé ses espoirs (7). (Belga)