Belgian Men Hockey League - Le Waterloo Ducks bat le Braxgata 6-2 en match d'alignement et remonte à la 3e place

En s'imposant 6-2 contre le Braxgata, le Waterloo Ducks a émergé en deuxième mi-temps face au club de Boom, jeudi soir, dans son match d'alignement de la Belgian Men Hockey qui devait se dérouler le 13 septembre dernier mais avait été remis à cause de cas de coronavirus au sein de l'équipe anversoise. Les Waterlootois étaient menés 1-2 à la mi-temps, mais ont inversé la tendance après le repos avec notamment un hat-tricks du jeune Red Lions William Ghislain.Le Braxgata avait pourtant entamé la rencontre sous les meilleurs auspices en menant 0-2 après un but d'ouverture de Michel Van Rysselberghe (12e) et de son capitaine Loïck Luypaert sur pc (15e). Gauthier Boccard réduisait cependant l'écart peu avant le retour aux vestaires sur stroke (31e). Les hommes de Jean Willems ont ensuite fait parler leur réalisme offensif, égalisant par Tommy Willems (47e), avant de se détacher définitivement par Victor Charlet (pc, 49e) et trois buts consécutifs de William Ghislain (52e, 70e et 70e). Avec 8 matchs désormais à leur compteur, les deux équipes reviennent dans la normalité que seule 7 clubs ont jusqu'ici réussi à maintenir après 8 journées d'un championnat perturbé chaque semaine par la crise sanitaire. Les Waterlootois, avec 17 points, remontent à la 3e place du classement toujours dominé par l'Orée (21), devant La Gantoise (19), mais à présent devant le Léopold (16). Le Braxgata, 9e avec 8 unités, reste lui toujours hors du top 8 qualificatif pour le 2e tour en vue des play-offs pour le titre. . (Belga)