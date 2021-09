Belgian Men Hockey League - Léopold, Racing et Orée, un trio bruxellois en tête après 2 journées

Le Léopold, le Racing et l'Orée sont les trois leaders invaincus de la Belgian Men Hockey League après la 2e journée de compétition, vendredi soir, en ouverture d'un double week-end qui se poursuivra dimanche après-midi.Déjà très en verve en ouverture dimanche dernier contre l'Herakles (8-1), le Léopold de Tom Boon a de nouveau fait parler la poudre, vendredi à la drève d'Argenteuil. Cette fois en s'imposant 1-6 lors de sa visite aux vice-champions en titre du Waterloo Ducks, avec 3 nouveaux buts du meilleur buteur léonien, portant le capital de Boon à 8 buts en 2 rencontres. Le Racing des Red Lions Victor Wegnez, Cédric Charlier et Augustin Meurmans a confirmé sa bonne entrée en matière de dimanche (succès 4-2 contres les champions du Dragons) en allant s'imposer 0-4 à l'Antwerp. L'Orée est quant à elle revenue avec les 3 points de Louvain à la suite de son succès 1-2 chez les Universitaires. Le Dragons, champion en titre, s'est lui bien rattrapé en se défaisant 4-0 de l'Herakles, tandis que La Gantoise de Pascal Kina a pris la mesure 4-2 du Braxgata et le Daring a fait subir au Beerschot sa 2e défaite consécutive (2-3). Derrière le trio du Léo, Racing et Orée à 6 points, La Gantoise et le Daring suivent à 4 unités. Dragons et Louvain comptent 3 points et sont poursuivis par deux équipes à 1 point : Braxgata et Waterloo Ducks. Beerschot, Antwerp et Herakles n'ont pas encore ouvert leur compteur avant la 3e journée, programmée dimanche et dont la tête d'affiche sera assurément Dragons-Waterloo Ducks, soit la réédition de la finale des derniers play-offs. (Belga)

