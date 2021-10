Belgian Men Hockey League - Les deux leaders battus en déplacement, tout bénéfice pour Dragons, Gantoise et Watducks

En ouverture d'un double week-end, le Léopold et l'Orée, les deux leaders de la Belgian Men Hockey League, se sont chacun inclinés en déplacement, dimanche, lors de la 8e journée du championnat de Belgique de Division Honneur qui se poursuivra lundi avec 6 autres duels.Le Léo a subi la loi du Dragons à Brasschaat (4-1), tandis que l'Orée a été battu 3-1 par le Braxgata à Boom avec 2 buts du Red Lion Loïck Luypaert. Tout bénéfice pour le Dragons qui se repositionne à la 3e place du classement et pour La Gantoise, victorieuse 1-0 du Racing et désormais 5e. Le Waterloo Ducks, revenu avec les 3 points de Louvain (1-2), décroche lui son 2e succès de la saison et s'installe dans le top 6. A Gand, les joueurs de Pascal Kina ont d'entrée de jeu mené au score, via Alexandre de Paeuw (3e), avant de résister à des Rats en manque de concrétisation dimanche. A la suite de cette défaite, le Racing des Red Lions Victor Wegnez, Cédric Charlier, Augustin Meurmans et Tanguy Cosyns recule à la 10e et antépénultième position du classement. Le club ucclois, avec 9 points, n'est cependant qu'à 5 unités du top 4 qui se qualifiera en vue des play-offs pour le titre en fin de saison régulière. Le Dragons, champion en titre, a lui mené 2-0 à Brasschaat devant le Léo, avec des buts de Nicolas Della Torre (6e) et Florent Van Aubel (21e), avant que Tom Boon ne réduise l'écart peu avant le repos (30e). Lucas Martinez a définitivement mis les Anversois à l'abri en 2e mi-temps avec un doublé (59e et 66e). Au classement, Léopold et Orée restent bloqués avec 16 unités, mais voient le Dragons revenir à 2 points comme Louvain qui compte toutefois un match de plus. La Gantoise est 5e (12 pts), devant le Waterloo Ducks (12 pts et un match de plus). L'Herakles, vainqueur 3-2 du Daring, suit à la 7e place (11), soit 1 point de mieux que le Beerschot qui a défait 3-2 la lanterne rouge de l'Antwerp et que le Braxgata. Le Racing pointe en 10e position (9 pts) , alors que le Daring (7) et l'Antwerp (4) ferment la marche. Lundi lors du second volet de ce double week-end, le Léopold se déplacera à Louvain, l'Orée au Dragons, le Racing au Beerschot et le Waterloo Ducks à l'Antwerp. Gantoise-Daring et le derby anversois Herakles-Braxgata seront les deux derniers duels de cette 9e journée. (Belga)