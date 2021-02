Belgian Men Hockey League - Nicolas De Kerpel, le joker des Red Lions, prolonge de 3 ans avec son club de l'Herakles

L'international belge de hockey Nicolas De Kerpel a prolongé de 3 ans son contrat avec l'Herakles, son équipe de toujours, a communiqué lundi le club lierrois."Nous sommes heureux de vous de vous annoncer que 'Nico' continuera à jouer pour l'Herakles trois ans de plus. C'est une excellente nouvelle pour le club et ses jeunes talents qui évoluent depuis cette saison en équipe première. Il sera toujours présent aux côtés de notre capitaine Amaury Keusters et notre gardien Amaury Timmermans pour mener à bien un ambitieux programme de 3 ans pour notre équipe fanion", a indiqué le club anversois, champion de Belgique en 1998 et finaliste malheureux face au Dragons en 2017. De Kerpel, 27 ans, compte 68 capes pour les Red Lions en matchs officiels. L'Anversois est considéré par le sélectionneur fédéral Shane McLeod comme le 'Joker' de son équipe étant donné la polyvalence du Lierrois dans tous les secteurs de jeu et sa bonne humeur légendaire. L'ancien attaquant, transformé en défenseur lors du titre de champion du monde décroché par la Belgique fin 2018 en Inde, peut également exceller dans l'entre-jeu ou en phase de conclusion, comme lors du sacre européen des Red Lions, en août 2019 à Anvers. . (Belga)