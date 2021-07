Belgique-Italie : "On a essayé de tout faire"

"On a essayé de tout faire" a déclaré Kevin De Bruyne au micro de la RTBF à la sortie du match perdu 1-2 face à l'Italie. "Des gens vont être fâchés, d'autres déçus, mais à la fin la différence est minime. Les supporters ont vu qu'on a essayé, qu'on s'est battu jusqu'à la fin."Reprenant l'analyse, le milieu de terrain de Manchester City a estimé que "l'Italie a été meilleure que nous en première mi-temps. En 2e mi-temps, on a créé plus d'occasions. On aurait pu marquer un 2e but, on ne l'a pas fait et on a perdu. C'est le football." En 2016, la Belgique avait aussi été éliminée en quarts de finale. "Ce n'était pas comme contre le Pays de Galles (en 2016, NDLR), où on avait déçu. On aurait pu marquer les premiers et après 2-1. Mais (en face) c'était une équipe de grande classe." Incertain jusqu'au coup d'envoi, Kevin De Bruyne a expliqué, "personnellement, je peux dire merci au staff médical. Jouer avec une déchirure au ligament, et j'ai joué 90 minutes, c'est incroyable." Evoquant l'équipe des Diables dans cet Euro, De Bruyne a encore ajouté: "Il y a eu trop de problèmes dans l'équipe (avec les nombreuses blessures) pour être à 100 pour cent." (Belga)