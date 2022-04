Belgrade Banjaluka - 4e étape: les classements

Les classements après la 4e étape de Belgrade Banjaluka (2.1) disputée samedi sur 165,5 km entre Doboj et Prijedor:Classement de l'étape: 1. Alan Banaszek (Pol/HRE Mazowsze Serce Polski) en 3h40:21 2. David Per (Sln) 3. Patrick Reissig (All) 4. Viktor Potocki (Cro); 5. Aljaz Jarc (Sln); 6. Felix Ritzinger (Aut); 7. Alexandr Semenov (Kaz); 8. Lennert Teugels; 9. Filippo Fortin (Ita) 0:12; 10. Francesco Di Felice (Ita)... 12. Thibau Verhofstadt; 18. Jacob Relaes; 21. Andreas Goeman; 42. Jeroen Eyskens; 45. 45. Gianni Marchand Classement général: 1. Lennert Teugels (Tarteletto-Isorex) en 8h55:52 2. Jakub Kaczmarek (Pol) 0:03 3. Gianni Marchand 0:21 4. Jonas Rapp (All) 0:28; 5. Rainer Kepplinger (Aut) 0:34; 6. Patrick Reissig (All) 2:01; 7. Felix Ritzinger (Aut) 2:06; 8. Andreas Goeman 2:14; 9. Jeroen Eyskens; 10. Tilen Finkst (Sln)... 21. Jacob Relaes 2:25; 110. Thibau Verhofstadt 13:03; (Belga)

