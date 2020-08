Ben Broeders, 2e à la perche à Stockholm avec sa meilleure marque de l'année

Ben Broeders a pris dimanche la deuxième place du concours à la perche de la Ligue de Diamant disputée à Stockholm, Suède, franchissant 5m73, soit sa meilleure marque de la saison en plein air. La victoire est revenue au détenteur du record du monde, le jeune Suédois de 20 ans Armand Duplantis.Ben Broeders avait réussi cette année une barre à 5m71. Dimanche, il a passé 5m73 à son troisième essai, manquant ensuite trois tentatives à 5m83, soit 7 centimètres de plus que son record de Belgique. Il avait entamé son concours à 5m33, franchi à son premier essai et 5m53 à son deuxième. Le Louvaniste, 25 ans, a laissé derrière lui dimanche l'Américain Sam Kendricks, 3e avec une barre franchie à 5m53 seulement. Armand Duplantis a remporté "son" concours en volant au-delà des 6m00 (6m01) lui qui possède un record du monde à 6m18 réussi le 15 février à Glasgow, Ecosse. Le prochain rendez-vous de la Ligue de Diamant est fixé au 2 septembre à Lausanne, Suisse, avant le Memorial Van Damme deux jours plus tard au stade Roi Baudoin à Bruxelles. (Belga)