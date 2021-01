Ben Weyts veut que les écoles restent ouvertes "autant que possible"

Le Groupe d'Experts de stratégie de crise pour le Covid-19 (GEMS) va proposer un plan B mêlant différentes mesures pour tous les secteurs de la société, y compris celui de l'enseignement, afin de pouvoir agir rapidement si la situation se dégrade, a annoncé le ministre flamand de l'Enseignement Ben Weyts (N-VA). "Je souhaite que nos écoles restent ouvertes autant que possible, même si ce n'est pas le cas dans les pays voisins", a-t-il précisé."Nous avons tous fourni des efforts considérables au cours des derniers mois, qui ont porté leurs fruits. Notre situation est plus enviable que celle de la plupart des autres pays. En ce qui concerne l'enseignement, les virologues insistent pour dire que les écoles ne sont pas le moteur du virus, mais plutôt les victimes de ces infections qui circulent dans la société en général. Si bien que la réouverture des écoles après les vacances d'automne (Toussaint, NDLR) n'a eu qu'un impact limité sur la pandémie", poursuit-il. Cependant la prudence reste de mise. C'est pourquoi les mesures de sécurité dans l'enseignement resteront pleinement en vigueur jusqu'au congé de carnaval, a décidé le ministre flamand Ben Weyts en collaboration avec les partenaires sociaux et les experts. De son côté, le Groupe d'Experts de stratégie de crise pour le Covid-19 (GEMS) élabore un plan B afin de pouvoir agir rapidement si la situation venait à se dégrader. Ce plan définira un ensemble de mesures pour tous les secteurs de la vie sociale, y compris l'enseignement. (Belga)