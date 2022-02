BENE-League - Bocholt assuré d'une place dans le Final Four

Achilles Bocholt, à la faveur d'un succès 29-25 contre Tongres acquis samedi soir, a assuré sa place dans le Final Four de la BENE-League de handball.Bocholt, en tête du classement, a profité du dernier quart d'heure de jeu pour émerger contre Tongres, privé de Gerardon et Qerimi. Le choc de cette 19e journée entre Aalsmeer et Lions, respectivement 4e et 3e, a accouché d'un partage 28-28. Ce résultat profite au Sporting Pelt, qui s'est isolé seul à la 2e place grâce à un succès 27-29 à Hurry Up. Septième, Visé s'est imposé 21-24 sur le terrain de Quintus, lanterne rouge, alors que Hasselt s'est incliné 30-31 à domicile devant Volendam. Enfin, Atomix, avant-dernier, a enregistré une très lourde défaite contre BEVO (24-42). (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.