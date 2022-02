BENE-League - Bocholt se paie Pelt dans le choc

Le Final Four de la BENE-League de handball, le championnat belgo-néerlandais, se tiendra à Bois-le-Duc du 26 au 27 mars. Leader de la phase classique et déjà assuré de son ticket, Achilles Bocholt s'est imposé 27-31 sur le terrain du Sporting Pelt dans le choc de la 20e journée. Malgré cette défaite, Pelt est troisième et conserve ses chances de participer à la lutte pour le titre.Les Lions ont grimpé à la deuxième place grâce à un succès 42-20 contre Atomix alors que Aalsmeer, qui s'est imposé 31-34 à Tongres, complète le top 4 provisoire. Cinquième et vainqueur samedi contre Hurry Up (23-21), Volendam a encore la possibilité de venir bousculer la hiérarchie. De son côté, Visé est sixième et s'est imposé 34-23 à Hasselt, 10e. Le dernier match de la soirée a vu Quintus, lanterne rouge, enregistrer une nouvelle défaite, cette fois subite à Bevo (33-25). (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.