BENE-League handball - Bocholt s'empare de la tête du classement

Achilles Bocholt s'est imposé 39-23 contre la lanterne rouge Quintus samedi lors de la 14e journée de la BeNeLeague de handball. Un succès qui permet aux Limbourgeois de prendre la tête du classement après la défaite des Limburg Lions à Volendam (29-28).Les Lions chutent eux à la troisième place après la victoire d'Aalsmeer 22-25 sur le terrain d'Hurry Up. Volendam passe lui 4e après le report du match du Sporting Pelt contre Tongres à cause de cas de coronavirus. Avec trois matches de retard, Pelt pointe à la 5e place. Visé, pour sa part, peut presque faire une croix sur le Final Four après sa défaite contre Bevo tandis qu'Atomix s'est débarrassé de la lanterne rouge après son succès à Hasselt. (Belga)

