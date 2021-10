BENE-League Handball - Les Lions gagnent le match au sommet contre Aalsmeer, Bocholt tient le rythme

Le choc de la 8e journée de la BENE-League de handball entre Limburg Lions et Aalsmeer, champion des Pays-Bas, a été remporté 35-28 par les Lions qui conservent ainsi la tête du classement avec un point d'avance sur Bocholt. Le vainqueur de la dernière édition de ce championnat belgo-néerlandais s'est imposé 23-32 à Tongres.La surprise de la soirée est venue des Néerlandais de Hurry Up, qui ont tenu en échec (26-26) chez lui le Sporting Pelt, qui recule au troisième rang à deux points des Lions. Visé a battu Quintus 33-21 et, sixième, revient à une seule longueur d'Aalsmeer, quatrième. Hasselt, neuvième, a été battu 31-20 par Volendam, cinquième. Le dernier match, BEVO/Atomix, se jouera le 11 novembre. (Belga)