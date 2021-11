BENE-League - Les Lions s'imposent et profitent de la défaite de Bocholt pour creuser l'écart en tête

Les Lions, leaders du classement, se sont imposés 32-23 face à Quintus, samedi, lors de la 10e journée de la BENE-League de handball. Les Néerlandais profitent ainsi pleinement des défaites de leur plus proche poursuivant, Bocholt.Les Limbourgeois ont été battus 31-30 par Aalsmeer, champion des Pays-Bas. Cette deuxième défaite de la saison laisse Bocholt (16 points) à trois points des Lions, toujours invaincus avec 9 victoires et un partage. Aalsmeer (14 points) grimpe lui en troisième position, dépassant Pelt, battu 32-31 à Volendam. Avec 13 points, Pelt est rejoint par son adversaire du jour et par Visé, vainqueur 36-30 de Hurry Up. Tongres a battu Atomix 37-25 tandis que Bevo s'est offert un troisième succès de rang, cette fois contre Hasselt, 32-23. (Belga)