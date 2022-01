Benjamin Hougardy bat son record personnel à l'heptathlon à Aubière, MPM pour Ehammer

Benjamin Hougardy a battu son record personnel à l'heptathlon dimanche à Aubières, en France, où le Namurois de 26 ans a terminé à la 4e place avec un total de 5815 points. Il améliore ainsi de 5 points sa meilleure marque personnelle établie il y a un an dans cette même salle d'Aubière.Thomas Van der Plaetsen détient toujours depuis 2014 le record de Belgique avec 6259 points. La victoire a Aubière est revenue à Simon Ehammer, qui a signé la meilleure performance mondiale de l'année avec 6285 points. Le Suisse, qui a notamment battu le record du saut à la longueur dans un heptathlon samedi (8,26 m), a devancé ses compatriotes Andri Oberholzer (5960) et Finley Gaio (5839), Hougardy terminant au pied du podium. Jente Hauttekeete a lui finalement déclaré forfait, tout comme Noord Vidts, tenante du titre du pentathlon, chez les dames, tous les deux testés positifs au coronavirus. En l'absence de la vice-championne d'Europe, victorieuse l'an dernier, c'est la Polonaise Adrianna Sulek qui s'est adjugé le pentahlon avec 3668 points, devant l'Espagnole Maria Vicente (3649) et la Française Leonie Cambours (3595). La Belge Laura Van Den Brande a pris la 21e place avec 2983 points. Toujours en France, samedi, Ben Broeders s'est classé 3e du concours de saut à la perche en salle de Nevers avec un saut à 5,68 m réussi à son 2e essai. Le perchiste belge de 26 ans n'est ainsi pas parvenu à réussir le minimum pour les Mondiaux indoor de Belgrade (18-20 mars), fixé à 5,81 m. Le Néerlandais Menno Vloon s'est imposé en franchissant 5,86 m. (Belga)