Bernie Sanders candidat au poste de Secrétaire au Travail

Bernie Sanders, candidat malheureux à l'investiture du Parti démocrate, accepterait le poste de Secrétaire au Travail si le président américain élu Joe Biden venait à le lui proposer, a-t-il admis mercredi sur CNN."Si on me propose un portefeuille qui me permet de me battre pour les familles des travailleurs, est-ce que je le ferais? Oui", a répondu le sénateur du Vermont à une question du journaliste Wolf Blitzer. Interrogé plus précisément sur ses ambitions quant au poste de Secrétaire au Travail, celui qui représente l'aile la plus à gauche du Parti démocrate est néanmoins resté relativement vague. "Ce qui est vrai, c'est que je ferais tout pour protéger les familles qui vivent actuellement sous une terrible contrainte. Que ce soit au Sénat ou dans l'administration Biden, qui sait? Nous verrons ce qu'il adviendra." CNN affirme de son côté que les intentions de Bernie Sanders sont plus claires. Citant "un dirigeant syndical de longue date", la chaîne américaine indique que le sénateur a personnellement sollicité le soutien de plusieurs responsables syndicaux, mais que ses ouvertures ont suscité des réactions mitigées. (Belga)