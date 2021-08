Bertrand Baguette 7e des 300 km de Suzuka

Bertrand Baguette (Honda) a terminé 7e ce dimanche des 300 km de Suzuka, quatrième manche du championnat automobile japonais SuperGT.Encore gêné par le handicap de poids et de restricteur d'essence lié à sa position au championnat, Bertrand Baguette n'a pas su faire de miracle avec son équipier japonais Koudai Tsukakoshi. Parti depuis la 6e position, le classement du duo a toujours oscillé entre la 6e et la 8e place. Ils ont finalement terminé 7e à 45 secondes de la Nissan victorieuse, pilotée par le Japonais Tsugio Matsuda et l'Italien Ronnie Quintarelli. Au championnat, Baguette et Tsukakoshi restent dans le coup en occupant la 5e place avec 30 points à 10 unités du leader, le Japonais Naoki Yamamoto. La prochaine manche aura lieu sur le tracé de Sugo le 12 septembre. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.