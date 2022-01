Besiktas, malgré un assist de Michy Batshuayi, partage sur le terrain de la lanterne rouge

Besiktas et Michy Batshuayi, qui a disputé l'intégralité de cette rencontre comptant pour la 23e journée de Süper Lig turque, ne sont pas parvenus à prendre les trois points à l'occasion de leur déplacement sur le terrain de Yeni Malatyaspor (1-1), lanterne rouge.La formation stambouliote a pourtant ouvert le score via le Brésilien Alex Teixeira, servi par le Diable Rouge (61e) mais les locaux ont égalisé en fin de partie sur un penalty converti par Adem Buyuk (84e). Batshuayi compte désormais 9 buts et 5 assists en 19 apparitions en championnat. Au classement, Besiktas reste 4e avec 36 points mais a perdu deux points importants dans la course au top 2, directement qualificatif pour la Ligue des Champions et occupé par Trabzonspor (51 pts) et Konyaspor (42 pts). (Belga)