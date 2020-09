Bianca Andreescu, 7e mondiale, tire un trait sur sa saison 2020 sans jouer un seul match

Victorieuse de l'US Open l'an dernier, Bianca Andreescu a décidé de clôturer déjà sa saison 2020 pour mieux se concentrer sur 2021, a annoncé la Canadienne, 20 ans, qui n'avait pu défendre son titre à New York en raison d'une blessure au pied et qui n'aura, de fait, jouer aucun match durant l'année.Bianca Andreescu avait déjà acté son forfait pour Roland-Garros il y a deux jours alors que le tournoi parisien débute dimanche. Elle met un terme à une saison déjà tronquée en début d'année par une blessure au genou contracté quelques mois plus tôt. La crise sanitaire a mis ensuite à l'arrêt tout le circuit de nombreux mois. Bianca Andreescu n'aura ainsi pas joué le moindre match en compétition officielle depuis le Masters féminin à Shenzhen en octobre 2019 où elle y avait disputé (et perdu) un match de poules avant d'abandonner au milieu du deuxième, blessée au genou droit. Elle s'était retirée aussi du tournoi de Rome la semaine dernière. La Canadienne avait rejoint pour la première fois le tableau final à Roland-Garros l'an dernier, mais avait été contrainte au forfait aussi avant son 2e tour contre l'Américaine Sofia Kenin. (Belga)