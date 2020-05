Bibliothèques sans frontières reçoit 450.000 euros de Google.org pour protéger les enfants

L'association Bibliothèques sans frontières va recevoir 450.000 euros de Google.org, le bras philantropique de Google, pour protéger les enfants contre le cyberharcèlement, les 'fake news' et les tentatives de fraude en Belgique, annonce lundi le géant technologique américain.L'ASBL avait déjà profité du soutien de Google une première fois fin 2018 pour un montant de 309.000 euros. Elle avait déployé dans la foulée un programme intitulé "Les Cyber Héros", fruit d'une collaboration entre le groupe américain et l'organisation de défense des consommateurs Test Achats et dont le but est de créer de saines habitudes en ligne dans les écoles et les foyers belges. Elle avait visité 80 écoles (267 classes), formé 400 enseignants et atteint 20.400 enfants. Durant la première année du projet, la demande en matériel didactique a été si importante que des écoles ont dû être placées sur une liste d'attente de trois mois. La nouvelle subvention permettra à Bibliothèques sans frontières de proposer plus largement ses outils et ses ateliers dans tout le pays. L'organisation souhaite, de la sorte, atteindre 70.000 enfants, 9.500 parents et 1.400 enseignants de plus d'ici la fin de l'année scolaire 2021. Près d'un enfant sur neuf de toutes les écoles primaires du pays aura alors été touché par le projet, souligne Google. Vu le contexte de la crise du coronavirus et du confinement, les ateliers seront d'abord déployés en ligne, alors que le temps d'écran des enfants est plus long que jamais, relève le géant de l'internet. (Belga)