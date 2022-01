Biden confirme qu'il nommera une femme noire à la Cour suprême

Joe Biden a confirmé jeudi qu'il nommerait, pour la première fois de l'Histoire, une femme noire à la Cour suprême des Etats-Unis, pour remplacer le juge démissionnaire Stephen Breyer.Le président démocrate, qui avait fait cette promesse pendant sa campagne, a précisé, lors d'une allocution à la Maison Blanche, ne pas avoir arrêté son choix et vouloir le rendre public "à la fin du mois de février". Il a ajouté avoir deux certitudes: "La personne que je nommerai aura des qualifications, une personnalité, une expérience et une intégrité extraordinaires. Et cette personne sera la première femme noire nommée à la Cour suprême". Un magistrat noir, Clarence Thomas, siège actuellement à la Cour suprême, qui compte neuf membres nommés à vie. Sur les 115 juges ayant siégé en son sein depuis sa création, il n'y a eu que cinq femmes, quatre blanches et une hispanique, et deux hommes noirs. Depuis son arrivée à la Maison Blanche, Joe Biden, élu avec le soutien des électeurs noirs, cherche à augmenter la diversité dans les tribunaux fédéraux du pays. Jeudi, il a rendu un hommage appuyé au juge Breyer, 83 ans dont 28 au sein du temple du droit américain. "C'est un juge exemplaire, équitable avec les parties, courtois envers ses collègues, prudent dans son raisonnement" et qui a "travaillé sans relâche à donner corps à l'idée que le droit existe pour aider les gens", a déclaré le président. Le magistrat progressiste, qui quittera ses fonctions à l'été, a pour sa part livré un plaidoyer pour l'Etat de droit. "Notre pays est compliqué", avec ses 330 millions d'habitants aux origines, religions et opinions variées, a-t-il noté. "Pourtant, ils ont décidé de résoudre leurs principales différences par le droit". (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.