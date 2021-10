Biden restaure la superficie de zones protégées amputées par Trump

Joe Biden a annulé vendredi des décisions de Donald Trump d'amputer trois zones protégées d'une partie de leur superficie, continuant ainsi de défaire les mesures très critiquées de son prédécesseur dans le domaine de l'environnement.Le président américain a signé des décrets permettant aux sites nationaux de Grand Staircase-Escalante et de Bears Ears, tous deux situés dans l'Utah (ouest), et celui de Northeast Canyons and Seamounts, dans l'océan Atlantique au large du Massachusetts, de retrouver leurs dimensions initiales. "Après la réduction de leur protection par l'administration précédente, aujourd'hui je suis fière d'annoncer la protection et l'extension de trois de nos sites nationaux les plus chers", a indiqué Joe Biden lors d'une cérémonie officielle à la Maison Blanche. "En restaurant (la superficie de) ces trois sites nationaux (...), le président Biden remplit une promesse-clé et respecte le principe de longue date selon lequel les parcs nationaux, monuments et autres zones protégées de l'Amérique doivent être protégés pour toujours et pour chacun", avait indiqué la veille la Maison Blanche dans un communiqué. Grand Staircase-Escalante passera d'environ 4.000 km2 à plus de 7.500 km2 et Bears Ears, réduit auparavant à 926 kilomètres carrés, s'agrandira même un peu puisque l'administration Biden a décidé de conserver les 45 km2 que Donald Trump avait ajoutés, soit un nouveau total de plus de 5.500 km2. La zone aquatique de Northeast Canyons and Seamounts est également restaurée et la Maison Blanche annonce que la pêche de crabe rouge et de homard américain y sera progressivement réduite jusqu'à être interdite au 15 septembre 2023. "Merci, monsieur le président. Vous avez entendu les tribus autochtones et le peuple américain et avez fait en sorte que les paysages soient protégés pour des générations", a salué l'organisation de défense de l'environnement dans l'Ouest américain Center for Western Priorities. Des élus républicains de l'Utah, dont les sénateurs Mike Lee et Mitt Romney, ont au contraire critiqué la décision du président Biden, l'accusant de "porter un coup dévastateur" à leurs efforts en vue de "trouver une solution législative et permanente au vieux conflit sur les limites et la gestion des sites nationaux de Bears Ears et Grand Staircase-Escalante". (Belga)