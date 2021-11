Biden signe sa grande loi d'infrastructures, rare éclaircie pour un président impopulaire

Joe Biden doit signer lundi, en grande pompe, un gigantesque plan d'infrastructures. C'est une rare occasion de réjouissances, et le président américain, face à de mauvais sondages, ne va certainement pas la laisser passerCette loi, adoptée péniblement par le Congrès il y a une dizaine de jours, consacre 1.200 milliards de dollars à la rénovation ou construction de ponts, routes, bornes pour voitures électriques, canalisations d'eau. Elle doit aussi permettre de développer les transports publics et l'internet à haut débit. Le tout, selon Joe Biden, mettra l'Amérique en position de "gagner la compétition" face à la Chine. Le président américain et son homologue chinois Xi Jinping auront d'ailleurs, lundi en soirée (à l'heure de Washington), une réunion virtuelle. Si la promulgation d'une loi est toujours une affaire assez solennelle, le président démocrate a voulu lundi une cérémonie plus imposante que d'habitude, dans les jardins de la Maison Blanche, à 15h00 locales. Il tient à mettre en avant les élus qui ont oeuvré sur sa loi, et à célébrer un texte qui a dépassé les clivages partisans, pourtant exacerbés depuis le mandat de Donald Trump. Ce dernier a d'ailleurs fustigé les 13 élus républicains qui ont voté en faveur du texte à la Chambre des représentants. L'une de ses fidèles, Marjorie Taylor Greene, les a même qualifiés de "traîtres", et a fait circuler les numéros de téléphone de leurs bureaux. Si les projets du président sont populaires auprès des Américains, sa cote de confiance ne cesse de baisser depuis le retrait chaotique d'Afghanistan cet été. La dernière enquête d'opinion du Washington Post et de la chaîne ABC, publiée dimanche, établit la cote de confiance du président américain à 41%. Seulement 39% des Américains approuvent sa politique économique, et ils sont 70% à juger que la situation économique aux États-Unis est mauvaise. Si la première puissance économique mondiale est repartie en fanfare, elle connaît aussi une poussée d'inflation et des problèmes d'approvisionnement, tandis que la Maison Blanche n'a pas, comme elle se le promettait, complètement tourné la page de la pandémie. De quoi peser sur le quotidien de cette classe moyenne à laquelle Joe Biden ne cesse de promettre des jours meilleurs. Cette impopularité croissante inquiète le camp démocrate, à un an d'élections législatives qui pourraient lui faire perdre sa fragile majorité parlementaire. La poussée des prix complique aussi un autre grand projet du président américain: 1.750 milliards de dollars de dépenses sociales et d'aides à la transition énergétique, qui doivent être examinées cette semaine par la Chambre des représentants, puis être votées par le Sénat. La signature de la loi sur les infrastructures lundi sera donc moins un point final que le début d'une vaste offensive de communication de la Maison Blanche. Cette semaine, Joe Biden ira faire le service après-vente de ce texte, et la promotion de celui qui reste à vanter, dans l'État du New Hampshire (mardi) et dans la grande ville industrielle de Detroit (mercredi). (Belga)