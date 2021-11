Biden va organiser un sommet pour renforcer les liens avec l'Afrique

Le président américain Joe Biden prévoit d'organiser un sommet avec les dirigeants africains pour renforcer les liens des Etats-Unis avec le continent, a annoncé vendredi le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken."Le président Biden à l'intention d'accueillir un sommet avec les responsables américains et africains pour mener une politique diplomatique de haut-niveau (...) qui permettra de transformer les relations et de rendre une coopération efficace possible", a affirmé le chef de la diplomatie américaine lors d'un discours à Abuja, la capitale du Nigeria. M. Blinken, qui effectue sa première visite en Afrique subsaharienne en tant que secrétaire d'État, n'a pas précisé la date de ce sommet. Cette initiative intervient à un moment où la Chine renforce un peu plus sa présence sur le continent africain, et tiendra ce mois une réunion majeure au Sénégal, pays ouest-africain où M. Blinken se rendra plus tard vendredi. Les alliés des États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et le Japon, organisent régulièrement des sommets avec les dirigeants africains. (Belga)