Billie Eilish remporte le "Grammy Award" de la "chanson de l'année" pour "Bad Guy"

La révélation pop Billie Eilish a remporté dimanche aux Grammy Awards le prix de la "chanson de l'année" pour "Bad Guy", assénant une claque à des artistes confirmés comme Lady Gaga, Taylor Swift ou Lana Del Rey également en lice dans cette catégorie prestigieuse."Je n'aurais jamais pensé que ça m'arrive, de toute ma vie", s'est exclamée l'adolescente de 18 ans, qui partage le prix avec son grand frère, Finneas O'Connell, le principal auteur avec lequel elle travaille. "J'ai grandi en vous regardant tous", a-t-elle lancé ingénument au parterre de stars présentes dans la salle du Staples Center de Los Angeles. L'artiste californienne figure parmi les artistes comptant le plus grand nombre de nominations aux Grammy Awards cette année, six au total, dont la chanson de l'année. Elle est ainsi devenue la plus jeune à concourir dans les quatre principales catégories. Avant la sortie de son album "When We Fall Asleep, Where Do We Go?" au printemps dernier, Billie Eilish avait déjà remporté un vif succès sur internet pour sa pop audacieuse, marquée par des basses lourdes et mâtinée de "trap" et d'électro. En août, Billie Eilish est devenue la première musicienne née dans les années 2000 à se hisser au sommet du top 100 américain, détrônant Lil Nas X et son record de 19 semaines avec son succès planétaire "Old Town Road". L'artiste consacrée "femme de l'année 2019" par le magazine spécialisé Billboard a aussi écrit avec son frère le thème officiel du prochain volet des aventures de James Bond, "Mourir peut attendre". (Belga)