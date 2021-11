Billie Jean King Cup - Greet Minnen : "Chouette de faire partie de l'histoire de cette nouvelle compétition"

Greet Minnen (WTA 70) était satisfaite lundi à Prague d'avoir lancé la Belgique sur la voie du succès contre la Biélorussie dans la première rencontre du groupe B de la phase finale de la Billie Jean King Cup, nouvelle version de l'ancienne Fed Cup. Pour le tout premier match de sa carrière dans l'épreuve, la Campinoise, 24 ans, n°2 de l'équipe, s'est imposée sans trop de difficultés 6-2, 6-2 en 1h08 contre Iryna Shymanovich (WTA 263)."Il s'agissait de la première fois que je jouais pour la Belgique et je suis très heureuse d'avoir pu apporter le premier point de la journée à mon pays", a-t-elle expliqué en conférence de presse. "C'est chouette également d'avoir été la première joueuse à remporter un match dans cette nouvelle compétition et de faire en somme partie de l'histoire. J'apprécie cette formule et je trouve que l'épreuve est très bien organisée. Je me sens vraiment bien à l'heure actuelle. J'ai bien joué ces derniers temps, j'ai progressé au classement et j'espère garder ce niveau durant le reste de la compétition." Minnen, "un peu nerveuse" ce lundi matin, a pu compter sur l'encadrement pour la mettre dans les meilleures conditions. "Johan et toute l'équipe étaient derrière moi et cela m'a donné confiance. Après les trois premiers jeux, j'ai trouvé mon rythme et je pense avoir bien joué", a-t-elle expliqué. "Cela a toujours été un rêve de jouer pour la Belgique. J'avais déjà été sélectionnée contre le Kazakhstan, mais je n'étais pas montée sur le terrain. Il n'y avait pas beaucoup de supporters dans les tribunes, mais ils m'ont tout de même bien encouragée. Et gagner pour mon premier match est vraiment super. J'en suis très fière et j'espère que je pourrai en disputer de nombreux autres", a-t-elle souri. "Nous avons une très bonne équipe avec des joueuses de style différent et je pense que nous pouvons aller très loin ici. Nous avons en tout cas beaucoup d'ambition." (Belga)