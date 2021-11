Billie Jean King Cup - La Suisse bat l'Allemagne et jouera sa qualification contre les Tchèques

La Suisse est assurée de remporter son duel contre l'Allemagne après avoir enlevé les deux simples dans cette rencontre de la phase finale de la Billie Jean King Cup, mardi à Prague.En effet, Viktorija Golubic (WTA 45) a pris la mesure d'Andrea Petkovic (WTA 75) sur le score de 6-4, 7-5 avant que Belinda Bencic, 9e mondiale, ne s'impose dans le duel au sommet contre Angelique Kerber (WTA 12) après un peu moins de 2 heures d'une âpre bataille ponctuée sur le score de 5-7, 6-2, 6-2. Qu'importe le résultat du double, qui opposera Jil Teichmann et Stefanie Voegele à Anna-Lena Friedsam et Julie Niemeier, l'équipe suisse sortira lauréate de ce duel et jouera la première place du groupe D jeudi contre la République tchèque. Lundi, les Tchèques se sont imposées 2-1 contre l'Allemagne. Le vainqueur de ce groupe D affrontera son penchant dans le groupe B, celui de la Belgique, de l'Australie et de la Biélorussie. En début de journée dans la capitale tchèque, l'Australie et la Russie se sont respectivement imposées contre la Belgique (2-1) et le Canada (3-0), relançant les cartes dans la course à la qualification. L'équipe de Johan Van Herck, tombeuse de la Biélorussie lundi (2-1), doit maintenant espérer que la Biélorussie s'impose contre l'Australie jeudi pour remporter le groupe B et ainsi se qualifier pour le dernier carré. (Belga)