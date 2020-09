Binche veut envisager toutes les possibilités pour la tenue éventuelle de son carnaval

Le bourgmestre de Binche, Laurent Devin (PS), a indiqué jeudi lors d'un point presse que le carnaval de Binche 2021 reste d'actualité. La tenue éventuelle de l'événement folklorique sera toutefois fonction de l'évolution de la pandémie. Les acteurs du carnaval seront consultés prochainement sur les possibilités de réalisation du carnaval 2021.Les instances de la ville et du monde folklorique de Binche ont annoncé jeudi que le carnaval de Binche 2021, qui doit se tenir durant le week-end du 14 février, est toujours d'actualité. Il pourra être éventuellement organisé en fonction de l'évolution de la pandémie de coronavirus et des mesures sanitaires qui seront en vigueur au moment du carnaval. "La rumeur veut que la décision ait été prise d'annuler le carnaval 2021", a indiqué Laurent Devin. "Ce n'est pas le cas. Il est trop tôt pour prendre une décision. Nous sentons une inquiétude dans toute la famille du carnaval. Toute la région du Centre vit au rythme du carnaval. Nous voulons donc être prêts. Il a été décidé de nous réunir avec les différents intervenants du carnaval, les sociétés, les musiciens, les acteurs, dans le but de travailler à l'opportunité de vivre le carnaval, en fonction de l'évolution de la pandémie. L'objectif est de déterminer les conditions, les protocoles, d'envisager tous les scénarios possibles. Les acteurs du carnaval décideront si le carnaval habituel est possible ou non, si une formule adaptée en fonction de la crise est envisageable ou non." Le carnaval de Binche 2020 avait pu se tenir lors du dernier week-end de février, juste avant la période de confinement. Certains autres carnavals de la région du Centre, notamment à Epinois, Bracquegnies et Estinnes, avaient été annulés en raison de la crise sanitaire. Une décision quant à la tenue du carnaval 2021 à Binche devrait tomber avant la fin de l'année. (Belga)