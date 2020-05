Binotto, directeur sportif de Ferrari, défend la fin de la collaboration avec Vettel

Mattia Binotto, le directeur sportif de l'écurie Ferrari, a défendu la fin de la collaboration avec Sebastian Vettel au terme de la saison. "Je pense que nous avons fait le bon choix. Un cycle se termine avec le départ de Sebastian. C'est quelqu'un que j'admire et que j'apprécie", a déclaré Binotto jeudi.Mardi, Ferrari avait annoncé la fin de sa collaboration avec le pilote allemand, quadruple champion du monde. L'écurie italienne doit faire face à une réalité économique mais a aussi pris en compte les aspects techniques et sportifs. "Ferrari est en train de jeter les bases d'un cycle de victoire", a poursuivi Mattia Binotto. Différentes perspectives ont été discutées avec Vettel mais ses objectifs "ne coïncidaient peut-être pas" avec ceux de Ferrari. Le pilote allemand n'a toujours pas pris de décision quant à son avenir et pourrait prendre sa retraite s'il ne reçoit pas de contrat pour la saison 2021. (Belga)