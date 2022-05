Birmanie: désaccord à l'ONU sur la manière de pousser la junte vers la paix

Le Conseil de sécurité de l'ONU a échoué vendredi à s'entendre sur une déclaration visant à pousser la junte en Birmanie à prendre des mesures en faveur d'une solution pacifique à la crise qui continue de secouer le pays, selon des diplomates.La Chine et le Royaume-Uni, rédacteur du texte, se sont rejetés la responsabilité de l'échec des négociations qui ont duré toute la journée dans la foulée d'une réunion à huis clos dans la matinée du Conseil sur le dossier birman. Pour Londres, la Chine demandait "trop", ce qui a conduit à l'abandon du texte. Pour Pékin, en fin de journée, il ne restait qu'une "légère différence" pour parvenir à un accord qui n'était "pas impossible à surmonter", a indiqué à l'AFP une porte-parole de la mission diplomatique chinoise auprès de l'ONU. Le texte initial proposait que le Conseil de sécurité témoigne de sa profonde préoccupation devant "les progrès limités" dans la mise en oeuvre d'un plan en cinq points défini il y a plus d'un an par l'Asean (Association des nations d'Asie du Sud-Est) pour mettre un terme à la crise. Il appelait aussi à des actions pour concrétiser cette feuille de route. La Chine a proposé d'utiliser les termes de progrès "lents" plutôt que des progrès "limités", a précisé la mission chinoise. "Notre formulation était factuelle mais moins condescendante" et "c'est vraiment dommage" qu'il n'y ait pas eu d'accord, a ajouté la porte-parole. Le reste du texte, vu par l'AFP, témoignait de l'inquiétude du Conseil de sécurité face à la poursuite des violences et les difficultés humanitaires dans le pays. La Birmanie a sombré dans le chaos depuis le coup d'Etat militaire de février 2021. Plus de 1.700 civils ont été tués et près de 13.000 arrêtés d'après l'Association d'assistance aux prisonniers politiques. (Belga)

