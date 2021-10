Birmanie: un collaborateur d'Aung San Suu Kyi condamné à 20 ans de prison pour trahison

Les militaires au pouvoir en Birmanie ont condamné vendredi un proche collaborateur de la dirigeante civile destituée Aung San Suu Kyi à 20 ans de prison pour trahison, a annoncé son avocat."U Win Htein a été condamné à 20 ans de prison en vertu de la section 124a par un tribunal spécial", a déclaré à l'AFP l'avocat Myint Thwin, ajoutant qu'ils allaient faire appel. L'ancien député est le premier membre de haut rang de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi, à avoir été condamné par la junte à l'issue d'un procès. Cet homme de 80 ans est un prisonnier politique de longue date, qui a pendant longtemps, aussi bien en détention que lorsqu'il était hors de prison, milité contre le régime militaire. Considéré comme le bras droit d'Aung San Suu Kyi, il a souvent été sollicité par les médias internationaux et nationaux pour connaître les opinions de la lauréate du prix Nobel de la paix 1991. Avant d'être arrêté trois jours après le coup d'État militaire du 1er février dernier, il a déclaré aux médias birmans que le putsch n'était pas la manifestation d'une grande sagesse et que ses auteurs "ont conduit (le pays) dans la mauvaise direction". Aung Suu Kyi fait face à une série de chefs d'accusation qui pourraient la conduire en prison pendant des décennies, concernant, entre autres, aussi bien l'importation illégale de talkies-walkies que le non-respect des règles relatives à la lutte contre le coronavirus. Elle a témoigné pour la première fois devant un tribunal de la junte mardi, quatre mois après avoir été jugée par les militaires, a déclaré à l'AFP une source proche du dossier. Les médias n'ont pas été autorisés à assister au procès de la dirigeante devant le tribunal spécial de Naypyidaw, la capitale construite par les généraux, et la junte a récemment interdit à son équipe juridique de parler aux médias. (Belga)

