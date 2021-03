Blackstone acquiert la société belge Desotec

Le fonds d'investissement américain Blackstone rachète le producteur flamand de solutions de purification Desotec, annonce-t-il jeudi soir.La société Desotec, basée à Roulers, a été fondée en 1990 et produit des solutions de purification mobiles basées principalement sur la technologie du charbon actif. Sa gamme, composée d'environ 2.700 filtres mobiles, est la plus importante de ce type en Europe au service d'un large éventail d'applications industrielles, notamment dans les domaines des émissions atmosphériques, du biogaz, de l'assainissement, des eaux usées et des produits chimiques. "L'importance de la responsabilité environnementale ne cessant de s'accentuer à l'échelle mondiale, nous pensons que Desotec est sur le point de connaître une expansion considérable", commente Jürgen Pinker, directeur général principal de Blackstone. Selon les informations de L'Echo et De Tijd, Desotec était valorisée à quelque 800 millions d'euros lors du premier appel d'offres par le géant américain du private equity. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.