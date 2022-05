Blessé au tendon d'Achille contre les Diables à l'Euro, l'Italien Spinazzola de retour

Monté au jeu quelques secondes dans les arrêts de jeu, l'Italien Leonardo Spinazzola a effectué son retour à la compétition lundi soir avec l'AS Rome, battu en déplacement à la Fiorentina (2-0), en championnat d'Italie. Et ce dix mois après une rupture du tendon d'Achille encourue en quarts de finale de l'Euro contre les Diables Rouges (2-1).Le défenseur de la Squadra Azzura, 28 ans, s'était blessé le 2 juillet à Munich et a été de suite opéré manquant les demi-finales face à l'Espagne et la finale contre l'Angleterre. L'AS Rome reste sixième en Serie A quatre jours après sa qualification pour la finale de la Conference League le 25 mai à Tirana en Albanie face à Feyenoord. (Belga)