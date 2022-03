Blinken arrive en Pologne, près de la frontière avec l'Ukraine

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé en Pologne samedi pour des entretiens avec les hauts responsables de ce pays, qui accueille des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens fuyant l'invasion russe.M. Blinken, plus haut responsable américain à se rendre en Pologne depuis le début de la guerre, doit s'entretenir avec le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki et le ministre des Affaires étrangères Zbigniew Rau, à Rzeszow, près de la frontière avec l'Ukraine. Plus de 780.000 personnes ont fui l'Ukraine pour se réfugier en Pologne depuis le début de l'invasion, le 24 février. M. Blinken fait une tournée des alliés clés en Europe qui subissent la pression de la guerre, afin de démontrer le soutien de Washington à leur sécurité et de renforcer l'unité occidentale contre Moscou. Après la Pologne, il se rendra en Moldavie, qui connaît également un afflux de réfugiés ukrainiens, et dans les trois États baltes, particulièrement concernés, par les actions de la Russie. À Bruxelles vendredi, le secrétaire d'État avait rencontré ses homologues de l'Otan et de l'Union européenne pour discuter de la possibilité d'accroître la pression sur la Russie et de renforcer le soutien aux réfugiés. "Des centaines, sinon des milliers de civils ont été tués et blessés" et le bilan va continuer à s'alourdir, a-t-il déclaré à Bruxelles. "Plus d'un million de réfugiés ont fui l'Ukraine pour se réfugier dans les pays voisins", a-t-il ajouté, en promettant un soutien accru de Washington. (Belga)