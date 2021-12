BMW envisage de créer des milliers d'emplois en Allemagne

BMW souhaite créer l'an prochain jusqu'à 6.000 nouveaux emplois en Allemagne, a fait savoir son patron Oliver Zipse, dans une interview à paraître jeudi dans le "Münchner Merkur". Le constructeur automobile affirme être en bonne voie dans la transition vers les véhicules électriques. BMW s'attend à poursuivre sa croissance l'an prochain et souhaite donc augmenter ses effectifs de quelque cinq pour cent.Quelque 6.000 emplois sont passés à la trappe chez le constructeur automobile bavarois depuis 2000 et 120.000 personnes travaillent aujourd'hui pour la marque. Il est temps maintenant de procéder à de nouveaux engagements, en raison du succès rencontré par les modèles électriques. "Notre i4 est épuisée ce mois-ci, tout comme la iX", explique M. Zipse. L'an prochain, BMW doit dévoiler la i7, un modèle électrique de plus pour lequel les attentes sont élevées. Ces modèles électriques sont assemblés notamment à Munich et Deggendorf (sud-est). C'est donc probablement là que les nouveaux travailleurs officieront, de préférence des profils techniques. Le responsable s'attend en outre à ce que la pénurie de puces électroniques soit de l'histoire ancienne d'ici un an, en raison des investissements massifs réalisés dans la production de puces. (Belga)