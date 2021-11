BNXT League - Anvers s'impose à Alost, Malines bat Limburg United

Anvers s'est imposé 69-91 à Alost samedi en BNXT-League, le championnat belgo-néerlandais de basket. Elvar Fridriksson a inscrit 21 points et délivré 11 assists pour les Giants.Anvers affiche un bilan de 6 victoires pour 3 défaites et occupe la deuxième position au classement. Alost (4 victoires, 5 défaites) est cinquième. Malines a battu Limburg United 89-86 faisant la différence dans le dernier quart-temps, remporté 25-18. Nate Grimes a mis 31 points et pris 14 rebonds. Malines signe un 4 succès en 7 rencontres, Limburg United reste bloqué à 2 victoires pour 7 défaites. (Belga)