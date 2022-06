BNXT League - Anvers se renforce avec le meneur américain Quentin Goodin

Le meneur américain Quentin Goodin s'est engagé pour deux saisons avec Anvers, a annoncé dimanche le club de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basketball.Goodin, 24 ans, arrive en provenance du Bayer Leverkusen en deuxième division allemande où il a disputé sa première saison chez les professionnels la saison dernière. Lors du dernier exercice, il a compilé 15 points, 4 rebonds et 4 assists de moyenne. "Quentin est un joueur athlétique et dynamique d'1m93 avec une bonne vision de jeu et un bon tir extérieur. Il peut être utilisé sur plusieurs positions et s'intègre bien dans le système du coach Skelin", a écrit le club dans son communiqué. (Belga)