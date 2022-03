BNXT League - Den Bosch - Anvers reporté à cause du Covid-19

La rencontre qui était prévue ce samedi 12 mars entre les Néerlandais de Den Bosch et les Belges d'Anvers en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket, a été reportée au jeudi 17 mars en raison de plusieurs cas positifs de Covid-19 dans le camp néerlandais.Comme le prévoit le règlement depuis le début de la phase transfrontalière de la compétition, le report des matchs est à nouveau possible dès qu'il y a au moins trois cas positifs au coronavirus dans un club, ce qui est le cas pour Heroes Den Bosch. Au classement de l'Elite Gold, Ostende reste en tête avec 20 points. Suivent Den Bosch (18), Leiden (18), Malines (18), Mons (17), Anvers (17), Groningen (16), Landstete (16), Louvain (16) et Feyenoord (15). (Belga)