BNXT League - Dusan Djordjevic, 39 ans, un an de plus à Ostende

Arrivé en 2011, Dusan Djordjevic, 39 ans, a décidé de prolonger d'une saison son séjour au club de basket-ball d'Ostende. Le club a confirmé la nouvelle samedi via une vidéo sur Facebook.Avec le club côtier, le Serbe a remporté onze titres consécutifs et sept fois la Coupe de Belgique. En 2014 et 2015, Djordjevic a été nommé MVP du championnat belge. Blessé, Djordjevic a dû regarder son équipe remporter un onzième titre de champion consécutif fin mai. En finale des play-offs belges de la BNXT League, Ostende s'est imposé 3-1 face aux Kangoeroes de Malines. (Belga)