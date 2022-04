BNXT League: Gillet, Loubry ou Mukubu sera le joueur belge de l'année aux Awards

Alors que les playoffs n'ont pas encore débuté, les récompenses de la BNXT League, la première édition du championnat belge-néerlandais de basket (messieurs), seront distribuées le 30 avril à Lint.Les nommés sont connus avec pour le joueur de l'année, côté belge, Domien Loubry (Kangoeroes Malines), Pierre-Antoine Gillet (Ostende) et Wen Mukubu (Kangoeroes Malines). Le meilleur joueur de la saison en cours, à l'issue de la deuxième phase (Elite Gold et Elite Silver) sera soit Asbjorn Midtgaard (ZZ Leiden/P-B), Emmanuel Nzekwesi (Mons-Hainaut) ou Levi Randolph (Ostende) La révélation de l'année, toujours côté belge, sera remis soit à Haris Bratanovic (Ostende), Joppe Mennes (Kangoeroes Malines) ou Niels Van den Eynde (Anvers). Eddy Casteels (Louvain), Dario Gjergja (Ostende) ou Kristof Michiels (Kangoeroes Malines) sera honoré du titre de coach de l'année. Les mêmes récompenses seront décernées côté néerlandais. Le playoffs nationaux et de la BNXT League débuteront début mai et s'étendront jusqu'au 11 juin. (Belga)