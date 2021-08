BNXT League - L'international néerlandais Mohamed Kherrazi quitte Malines pour les Heroes Den Bosch

Le club néerlandais des Heroes Den Bosch a annoncé samedi le transfert de Mohamed Kherrazi. L'international néerlandais arrive en provenance du club belge de Malines et a paraphé un bail de deux saisons.La saison dernière avec les Kangourous, l'ailier fort de 2m00, 31 ans, affichait les statistiques de 8,5 points, 6,5 rebonds et 2,2 assists en 28,1 minutes par match. Aux Pays-Bas, il a remporté un titre et deux Coupes avec ZZ Leiden et a été nommé Défenseur de l'année à trois reprises. (Belga)