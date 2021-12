BNXT League: Les deux premières journées de la phase transfrontalière reportées

Les deux premières journées de la phase transfrontalière de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basketball, ont été reportées, a annoncé la ligue mercredi. La phase frontalière débutera finalement le 5 mars 2022.La phase transfrontalière de la BNXT League devait débuter le 11 février mais les dirigeants de a la ligue ont décidé de reporter les deux premières journées à cause des mesures sanitaires. Ces deux journées auront lieu en mars ou en avril. La date de la fin de cette phase reste inchangée au 29 avril tout comme celle de la fin de la phase éliminatoire au 10 juin. Les demi-finales de Coupe de Belgique ont également été reprogrammée au week-end des 4-5-6 février prochain. La BNXT League avait également déjà décidé d'annuler son All-Star Game. "L'incertitude prolongée de la présence du public dans les deux pays suscite, à juste titre, une grande inquiétude chez nos clubs, pour qui jouer sans public est une perte financière", a précisé Wim Van de Keere, le directeur général de la BNXT League. "Dans ce sens, nous, en tant que ligue, continuons à demander un soutien financier pour nos clubs. En annulant l'All Star Game et les deux week-ends supplémentaires de février, nous avons pu créer l'espace nécessaire pour, d'une part, donner aux clubs plus de chances de jouer à nouveau avec un public et, d'autre part, alléger le lourd calendrier sportif de janvier." (Belga)