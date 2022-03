BNXT League - Liège continue le sans-faute belge en s'imposant face à Leeuwarden

Liège s'est imposé face aux Néerlandais de Leeuwarden (89-80) mercredi soir, à domicile, pour le compte de la première journée de l'Elite Silver en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.Si les Liégeois prenaient les commandes de la rencontre au premier quart (24-18), les visiteurs répondaient par une belle adresse au périmètre (10 paniers à 3 points) pour virer en tête à la pause (39-44). L'écart atteignait même la barre psychologique des dix unités (39-49) avant que Brieuc Lemaire ne prenne les choses en mains. Le meneur liégeois marquait dans tous les sens (16 points) et faisait basculer la rencontre (60-61 après 30 minutes). Dans le bon rythme, Liège Basket continuait sur sa lancée pour creuser l'écart, sous l'impulsion de Justin Kohajda (17 points et 8 rebonds), pour offrir la victoire aux locaux (89-80) et permettre aux équipes belges de rester invaincues face à leurs homologues néerlandais depuis le début de cette phase cross border de la compétition. Au classement, l'Elite Silver est toujours dominé par Limburg United (15 points). Suivent Charleroi (14), Alost (14), Leeuwarden (14), Yoast United (14), Weert (13), Den Helder (12), Amsterdam (12), Liège (12), le Brussels (12) et Den Haag (10). (Belga)