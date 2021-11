BNXT League - Liège s'impose face à Alost et empoche une deuxième victoire cette saison

Liège Basket s'est imposé vendredi soir à domicile face à Alost (70-55) pour le compte de la 8e journée en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.Pourtant, ce sont les Alostois qui débutaient parfaitement la rencontre pour rapidement prendre plus de dix unités d'avance (9-23) sous l'impulsion d'Omar Calhoun (16 points). Dans le dur, les Liégeois s'en remettaient à leur banc, et à Justin Kohajda (19 points et 14 rebonds), pour inverser la tendance au repos (41-37). Se reposant sur une défense de fer, les joueurs de Lionel Bosco faisaient déjouer leurs adversaires qui ne trouvaient plus le chemin du panier en deuxième mi-temps. Avec seulement 18 points encaissés, pour 29 inscrits, les Principautaires ont enregistré leur deuxième succès de la saison (70-55). Au classement, toujours dominé par Ostende (7-0), Alost glisse à la 4e place avec un bilan en équilibre de 4 victoires pour 4 défaites. Les liégeois, quant à eux, remontent provisoirement à la 6e place avec 2 victoires et 5 défaites au compteur. (Belga)