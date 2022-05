BNXT League - Louvain bat Alost dans le premier duel du 3e tour des playoffs

Louvain s'est imposé 71-73 sur le parquet d'Alost samedi soir lors du premier match du 3e tour des playoffs de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket masculin.Joshua Heath a aidé les visiteurs à s'imposer grâce à 21 points. Kevaughn Allen (15 pts) et Jakob Cebasek (14 pts) ont aussi terminé en "double figure". Nikola Popovic a inscrit 26 points et capté 10 rebonds pour les Okapis, en vain. Le retour, avec une qualification pour le 4e tour comme enjeu, se tiendra le 25 mai. Vendredi, Mons-Hainaut et Anvers ont aussi remporté leur match aller du 3e tour des playoffs. Les Renards sont allés s'imposer dans la salle de Zeeuw & Zeeuw Feyenoord 72-74 alors que les Giants ont gagné 79-89 à Zwolle contre les Landstede Hammers. En revanche, Limburg United a cédé 70-78 contre le Donar Groningue. Les matchs retour sont programmés le mardi 24 mai. (Belga)