BNXT League - Malines s'impose à Groningue, Louvain domine Leiden en quarts de finale aller

Les clubs belges sont sortis vainqueurs mercredi lors des quarts de finale aller des playoffs transfrontaliers de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. Louvain est allé s'imposer 84-86 à Groningue, tandis que Malines a battu Leiden 82-86.Vice-champion de Belgique, Malines entrait en lice à ce stade de la compétition.Menés de 2 points (20-18) après 10 minutes, les Kangeroes inversaient la tendance et menaient de 10 points (37-47) à la mi-temps. Groningue, tombeur d'Anvers au tour précédent, reprenait les devants dans le 3e quart temps mais Malines, emmené par Myles Stephens et (20 points) finissait par l'emporter avec 2 points d'écart, avant le match retour qui aura lieu vendredi. Le vainqueur gagnera le droit d'affronter les champions néerlandais de Den Bosch, en demi-finales (les 5 et 7 juin). Tombeur de Mons-Hainaut au tour précédent, Louvain s'est aussi retrouvé mené au marquoir après 10 minutes (15-18). Les Bears ont ensuite repris les commandes du match, pour s'imposer avec 14 points d'écart. Si Joshua Heat a été le meilleur artificier louvaniste avec 19 points, c'est côté néerlandais qu'il faut chercher le meilleur marquer de la rencontre, Arunas Mikalauskas plantant 26 points. Le match retour aura aussi lieu vendredi. Le vainqueur sera opposé à Ostende, champion de Belgique, en demi-finales. La finale de la première édition de la BNXT League aura lieu - également en aller et retour - les 9 et 11 juin. (Belga)