BNXT League - Mons et Anvers au tour suivant des BNXT playoffs, Limburg United éliminé

Mons et Anvers se sont qualifiés pour le 4e tour des BNXT playoffs, les playoffs transfrontaliers du championnat belgo-néerlandais de basket, à l'issue des matchs retour du 3e tour mardi, alors que Limburg United a été éliminé.Déjà victorieux 72-74 à l'aller, Mons a dominé Feyenoord 88-71. Les Renards prenaient d'emblée le large (31-13) avant de voir les Néerlandais revenir à 2 longueurs au repos (44-42). Mons s'envolait à nouveau dans le troisième quart (67-50) et ne se faisait pas reprendre cette fois (88-71). Igor Mintogo (18 points), Emmanuel Nzekwesi (14 points), Marcus Tyus (14 points), David Nichols (12 points) et Ajdin Penava (10 points) ont alimenté le marquoir pour Mons. Chaed Wellian (20 points) a tenté de maintenir Feyenoord dans le coup. Vainqueur 79-89 à l'aller, Anvers n'a laissé aucune chance à Landstede, balayé 94-39 au retour. Les Giants prenaient le large dès le début (28-13 après le premier quart-temps, 44-17 à la pause) et se montraient intraitables jusqu'au bout, remportant le dernier quart 22 à 2. Roby Rogiers a fini avec 23 points au compteur, Niels Van Den Eynde ajoutant 15 unités. Battu 70-78 lors de la première manche, Limburg United n'a pas réussi à renverser la situation face à Groningue, qui s'est imposé 110-88. La rencontre restait en équilibre jusqu'à la pause (49-47), puis Groningue, porté par Thomas Koenis (19 points), prenait le large dans le troisième quart (83-65). Les 22 points de Jonas Delalieux n'ont pas suffi aux Limbourgeois. Louvain, vainqueur 71-73 à l'aller, et Alost s'affronteront mercredi dans le dernier match de ce 3e tour, qui impliquait les vainqueurs du tour précédant en BNXT playoffs et les perdants des demi-finales nationales. Au 4e tour, Groningue jouera contre Anvers et Mons contre le gagnant de Louvain/Alost. (Belga)