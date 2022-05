BNXT League - Mons et Anvers vainqueurs du 3e tour aller des playoffs, Limburg United battu

Mons-Hainaut et Anvers ont remporté leur match aller du 3e tour des playoffs de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket, vendredi soir. En revanche, Limburg United s'est incliné.Les Renards sont allés s'imposer dans la salle de Zeeuw & Zeeuw Feyenoord 72-74. Payton Henson s'est révélé le meilleur marqueur des Hennuyers avec 14 points (9 rebonds). Emmanuel Nzekwesi (13 pts, 5 rebs) et David Nichols (12 pts) l'ont bien épaulé. Les Giants ont gagné 79-89 à Zwolle contre les Landstede Hammers. Roby Rogiers (16 pts, 6 rebs, 2 ast), Jaylen Hands (16 pts, 5 rebs, 4 ast), Dennis Donkor (15 pts) et surtout Matt Tiby (14 pts, 9 rebs et 7 ast) se sont révélés trop forts pour le club néerlandais. En revanche, Limburg United a cédé 70-78 contre le Donar Groningue. Les Belges ont cédé dans le 3e quart 11-24. Les 16 points (7 rebs) de Jonas Delalieux et 14 unités ajoutées par Yannick Desiron n'auront pas suffi dans le Sporthal d'Alverberg. Louvain et Alost joueront leur match aller pour une place au 4e tour de ces playoffs samedi. Les matchs retour sont programmés le mardi 24 mai. Ostende-Malines joueront samedi soir le premier match de la finale des playoffs belges. (Belga)