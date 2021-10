BNXT League - Mons remporte le choc hennuyer face à Charleroi

Mons-Hainaut s'est imposé samedi soir à domicile (83-73) face au Spirou de Charleroi en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. Ostende l'a emporté contre Malines (89-76) et Alost s'est imposé face à Limbourg United (79-72).Le Spirou de Charleroi prenait rapidement les commandes de la rencontre (13-21) grâce à son collectif et rejoignait les vestiaires avec 6 points d'avance (31-37). Après la pause, les Montois réagissaient grâce à leur trio Henson (16 points), Nichols (21 points) et Nzekwesi (19 points et 10 rebonds) pour renverser la vapeur (53-54). En problème de fautes au niveau du secteur intérieur, les visiteurs craquaient complètement dans le dernier acte, perdu 30-19, pour laisser les Montois filer vers la victoire (83-73). De son côté, Ostende a fait la différence en première mi-temps (49-30 à la pause) pour finalement s'imposer (89-76) face à Malines grâce aux 19 points de Levi Randolph. Alost a quant à lui enregistré une troisième victoire cette saison (79-72) face à Limbourg United grâce à un dernier quart-temps remporté 27-15 sous l'impulsion d'Omar Calhoun (27 points). Au classement, Ostende reste en tête avec 6 victoires en 6 matchs. Suivent Mons (5-1), Alost (3-3), Anvers (3-1), Charleroi (2-3), Malines (2-2), Louvain (2-2), Limburg United (0-6), le Brussels (1-2) et Liège (0-4). (Belga)

