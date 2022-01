BNXT League - Mons s'impose sur le buzzer face à Alost

Mons s'est imposé à la dernière seconde (87-84) face à Alost samedi soir en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket, grâce à un panier à trois points de Muhamed Pasalic. Dans les autres matchs de la soirée, le Spirou s'est imposé face au Brussels (77-68), Ostende l'a emporté contre Anvers (111-91), Limburg United a battu Liège (86-83) et Malines a fait chuter Louvain (74-65).En grande réussite, Mons prenait un départ canon (23-4) face à des Alostois incapables de les arrêter défensivement. Mais petit à petit, les visiteurs ont trouvé de la réussite en attaque pour revenir à 49-42 à la pause. Au retour des vestiaires, les débats s'équilibrèrent avant une fin de match à couper le souffle. Shavon Coleman (27 points) remettait les compteurs à zéro (84 partout à trois secondes de la fin) avant que Muhamed Pasalic ne plante une bombe à trois points, sur le buzzer, pour offrir la victoire à Mons (87-84). Charleroi, quant à lui, a dû attendre les cinq dernières minutes pour faire la différence face au Brussels. Encore menés 55-59 à la 35e minute, les Carolos ont terminé en boulet de canon pour arracher la victoire (77-68). De son côté, Ostende n'a pas éprouvé de difficulté pour s'imposer face à Anvers (57-42 et 111-91) dans une rencontre tournée vers l'offensive. Enfin, Malines décroche une importante victoire face à Louvain (74-65) dans l'optique du Top 5 alors que L'imburg United a dû cravacher jusqu'au bout pour venir à bout d'accrocheurs liégeois (86-83). Au classement de la BNXT League, Ostende reste en tête avec un bilan de 15 victoires en autant de rencontres. Suivent Anvers (10-6), Louvain (9-7), Malines (10-4), Charleroi (8-6), Mons (8-6), Limburg United (6-8), Alost (5-10), le Brussels (2-14) et Liège (2-14). (Belga)